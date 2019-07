Forse è semplicemente il fatto che manchi un altro palleggiatore. O forse è grande, grandissima la curiosità di Maurizio Sarri. Che oggi è rientrato a Torino, che si è subito trincerato dentro il J Hotel. che ha preso tutti gli appunti scritti in Asia e li sta rileggendo attentamente. Primo punto all'ordine dei cambi tattici: Rabiot, quale sarà la sua posizione? Maurizio si è accorto che da perno centrale, ossia da vice Pjanic, il francese possa rendere. Ha i tempi e ha la qualità, soprattutto ha il potere di giostrare il ritmo a suo piacimento. Mentre allinearsi a quello della squadra non è esattamente il suo forte.



DOPPIA CHIAVE - Potrebbe essere anche una chiave di lettura doppia, come Sarri non ne ha mai concretamente avute. Finora, nel suo percorso da allenatore, gli è sempre stato difficile trovare uno 'spilungone' davanti alla difesa. Preferiva opzioni più canoniche: vedi Valdifiori a Empoli, Jorginho tra Napoli e Chelsea. Rabiot è una scoperta, il nuovo che avanza. Ma che non cambierà le sorti di Pjanic: fermo, stabile, perno della Juve che si sta costruendo. Un'idea in più per mascherare forse una mancanza: in attesa di Bentancur, al primo raffreddore di Miralem, potrebbe aprirsi una voragine.