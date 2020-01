Maurizio Sarri come Massimiliano Allegri? La vena camaleontica della Juventus non è cambiata nemmeno con il nuovo allenatore, che al momento del suo arrivo si portava dietro la fama di chi non cambia mai. E invece la sua Juve per 25 partite consecutive in stagione non ha mai avuto stessa formazione. Anche se contro la Roma potrebbe riproporre la stessa usata contro il Cagliari. Come scrive il Corriere di Torino, il "record" di Allegri è ben lontano: 185 formazioni diverse in 190 partite.