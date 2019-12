Maurizio Sarri, allenatore della Juve, ha parlato in conferenza stampa anche della questione calendario: "A me dicono sempre che mi lamento, questo è il calendario, va bene così. Giochiamo domani, se c'è stato un errore è stato fatto a monte, cioé far giocare la Lazio lunedì, se giocava sabato o domenica poteva giocare domani in campionato. Queste sono state le scelte, andiamo avanti su queste è inutile stare a pensarci".