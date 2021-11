Mentre c’è la bufera tra Lotito e la Nazionale, le sensazioni su Cirosono negative, Lo ribadisce anche oggi il Corriere dello Sport, in attesa degli esami decisivi di domani: “Ciro ha iniziato la full immersion fisioterapica per guarire dall’infortunio che gli ha negato l’Italia e gli negherà come minimo Lazio-Juve: edema vasto al polpaccio sinistro. Al 99% è uno stiramento, manca l’ultimo controllo per certificarlo".