Non sarà Federico Bernardeschi il trequartista futuro della Juventus. Maurizio Sarri ha insistito tanto per provare ad adattare l'ex Fiorentina in quel ruolo, ma i risultati sono stati sempre deludenti. Berna è nato esterno d'attacco in un tridente e l'allenatore lo vede come una mezz'ala, ecco perché sulla trequarti i bianconeri stanno cercando un rinforzo dal mercato. L'alternativa, è il 4-3-3.