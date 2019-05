La Juventus ha bloccato Maurizio Sarri. L'entourage del tecnico ha trovato un accordo con i bianconeri da oltre sei milioni di euro a stagione ma la partita per la successione di Massimiliano Allegri non è ancora finita. Come appreso da Ilbianconero.com, infatti, Mauricio Pochettino resta in corsa per la panchina della Juventus, così come Simone Inzaghi che però in queste ore si sta riavvicinando alla Lazio. Sullo sfondo resta il sogno Pep Guardiola che però, un sogno che secondo Fabio Paratici resterà tale. "Non abbiamo mai pensato a Pep", ha sussurrato il ds della Juve prima dell'ultima sfida di campionato contro la Sampdoria. Di certo questa sarà la settimana decisiva per la successione di Max.Come confermato da Paratici, la Juve aspetta l'esito delle finali europee. Mercoledì il Chelsea di Sarri affronta l'Arsenal nell'ultimo atto dell'Europa League mentre sabato è il giorno della finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham.anche nella prossima stagione: "Parlerò del futuro solo dopo la finale", ( LEGGI QUI ) ha ammesso l'argentino che non ha chiuso la porta all'addio al Tottenham che guida da cinque stagioni. Oggi si è aperta la settimana decisiva per la panchina della Juventus. I nomi in pole sono due, quello di Pochettino e, appunto, Sarri, che ha già dato il suo ok ai bianconeri. La prossima settimana ci sarà l'annuncio, il tempo stringe.@lorebetto