L’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus rende ancora più solida la posizione di Daniele Rugani. Così, se al momento è difficile ipotizzare una coppia titolare diversa da quella composta da Bonucci e Chiellini, il classe ’94 sarà sempre più centrale negli schemi bianconeri. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Sarri ha ribadito la volontà di puntare fortemente sul difensore toscano, che fece esordire in Serie A nel 2014 quando allenava l'Empoli. Bloccata ogni ipotesi di cessione, la dirigenza adesso valuta per Rugani un altro rinnovo fino al 2024.