Maurizio Sarri scherza (almeno inizialmente) nella conferenza stampa alla vigilia di Juve-Verona. Arrivato di fronte ai giornalisti, che ci hanno messo qualche secondo in più del solito per prendere la parola, Sarri si è guardato intorno, ha bevuto un bicchiere d'acqua ed ha esclamato: "E' finita qui". Una risata, poi la prima domanda e la prima risposta: ​"Abbiamo preparato dai video da far vedere alla squadra. In una buona prestazione ci sono 2-3 momenti in cui siamo stati superficiali e dobbiamo toglierli. Si parla delle palle ferme in questo momento perché abbiamo pagato sulle palle ferme ma a me non piace molto buttare via qualcosa quando non funziona". LEGGI QUI la conferenza stampa integrale di Sarri prima di Juve-Verona.