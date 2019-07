Lo aspettavano tutti, in Corea. Alla fine, Cristiano Ronaldo non ce l'ha fatta a scendere in campo. Contro il K-League Team, la Juve ha finito per pareggiare dopo un inizio praticamente horror: ma a Seul la delusione è stata forte proprio perché CR7 non ha calcato il campo da gioco. A spiegare quest'assenza, assolutamente non programmata, ci ha pensato Mauizio Sarri. Al termine della gara, il nuovo allenatore della Juventus ha chiarito il motivo per cui il portoghese non si è fatto vedere, se non in panchina: "Aveva un affaticamento muscolare". A un giornalista locale che ha chiesto ulteriori spiegazioni, Sarri ha risposto pure con una battuta: "Se lo vuoi vedere così tanto, ti pago il volo".