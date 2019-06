Marcello Lippi , 71 anni, ha in bacheca abbastanza trofei da poter parlare liberamente di calcio e delle sue nature filosofiche. Cinque scudetti e una Champions con la Juventus, il Mondiale del 2006, ma anche i tre successi in Cina con il Guangzhou fanno di Lippi uno dei tecnici più vincenti della storia. Così, come si legge tra le pagine di Tuttosport, ha detto la sua sull'esasperazione del dibattito che ha investito anche la panchina della Juve negli ultimi tempi: bel gioco o successi?



DA ALLEGRI A SARRI - "Sono convinto che non si vince di più pressando meglio dell'avversario. Vince chi riesce ad entrare meglio nella testa dei giocatori. Il cambio alla Juve? Credo che ci sia stata la voglia di cambiare, filosofia e stimoli. Sarri ​è un allenatore che fa giocare bene le sue squadre. Giocare a due tocchi ​è complicato, ma lui ci riesce splendidamente".