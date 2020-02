Your browser does not support iframes.

Botta e risposta. Maurizio Sarri in conferenza stampa si lascia sfuggire un "Se non avessi voluto la pressione avrei lavorato in posta" e le Poste Italiane prontamente replicano. Un messaggio affidato all'Ansa e uno più lungo sui social, con questo contenuto: "Poste Italiane invita il signor Sarri a dedicare qualche minuto del suo prezioso tempo per informarsi che Poste è la più grande azienda del Paese, che viene scelta dai giovani laureati come tra le aziende più attrattive in cui lavorare, che è riconosciuta tra le prime 500 aziende al mondo per qualità della vita lavorativa, che ha realizzato tra le migliori performance di borsa nel 2019 e che si colloca al terzo posto, a livello mondiale, tra le aziende italiane per immagine e reputazione".



Un episodio curioso, che ha fatto il giro del web e che ne ha scatenato l'ilarità.