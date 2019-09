Maurizio Sarri è pronto a fare il suo esordio ufficiale da allenatore della Juventus. Il tecnico ha ormai smaltito la polmonite che lo ha tenuto ai box per le partite contro Parma e Napoli e vivrà la sua prima in panchina contro la Fiorentina, domani alle ore 15. Prima della sfida che può confermare i bianconeri in vetta alla classifica a punteggio pieno e, soprattutto, in attesa dell'esordio in Champions League in casa dell'Atletico Madrid, è andato in scena un vertice tra Sarri e la dirigenza bianconera.



L'INCONTRO - Secondo quanto riportato da Il Corriere Torino, infatti, è andato in scena un incontro a cena tra il tecnico, il presidente Andrea Agnelli e Pavel Nedved con Fabio Paratici, presso il ristorante "Del Cambio" a Torino. Il messaggio diretto a Sarri? Torna e fai tua la Juventus. Così il club fa sapere la sua vicinanza all'allenatore, soprattutto dopo un periodo tanto difficile, e fa intuire l'unità del gruppo bianconero. Con un segnale importante. Sarri deve prendersi i bianconeri, in tutti i sensi, soprattutto in ottica Champions. E una vittoria a Firenze darebbe subito una spinta in più.