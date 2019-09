Maurizioha parlato anche dell'autogol di Kalidou Koulibaly, suo ex leader di difesa al Napoli, che ha deciso la sfida in favore della Juventus nell'esordio stagionale all'Allianz Stadium, in conferenza stampa alla vigilia della bella sfida contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni sull'episodio: "Ero come un pesce nell'acquario, in quella vetrata...".