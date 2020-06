di Alberto Toppi

Tra le tantissime analisi che stanno accompagnando il post Napoli-Juventus di Coppa Italia, trova ancora una volta spazio la figura di Maurizio Sarri. Non solo per la mancata espressione del suo gioco e del rischio 'stagione fallimentare', ma anche per come si è posto ai microfoni della stampa immediatamente dopo la disfatta ai rigori. “Penso che a livello di determinazione noi c'eravamo, perchè avevamo fatto una partita di applicazione. Siamo una squadra abituata a risolvere le situazioni con delle giocate individuali, per abitudine sono giocatori che vogliono la palla addosso e sono abituati a risolvere situazioni. Per mancanza di brillantezza fisica, per mancanza di guizzo, ci rende difficile trasformare in pericolosità la mole di gioco che facciamo. Penso che il nostro problema sia quello”. Al di là della determinazione, che deve essere scontata in appuntamenti del genere, sono parole che denunciano un problema.



INDIVIDUALITÀ? - Per certi versi, questa analisi può sembrare un harakiri della sua filosofia calcistica, basata sul singolo al servizio del collettivo, e non sulle individualità. Invece qui afferma il contrario, senza immolarsi come colpevole o più semplicemente facendo da parafulmine, anzi, Sarri recrimina una mancanza di brillantezza rimarcata a più riprese nel corso della conferenza stampa. Il tecnico ex Napoli non vuole accollarsi, pubblicamente, alcune responsabilità che gli competono, anche perché quando si parla di gioco: “Anche stasera la supremazia territoriale è nettamente a nostro vantaggio”, una difesa al suo operato che non regge davanti ad una sconfitta del genere, che rischia solo di creare un muro tra lui e la squadra.



ALLEGRI – Attacchi alla squadra che l’ex Massimiliano Allegri non avrebbe mai fatto. Come saperlo? Semplice, quando ne ha avuto l’opportunità, non l’ha fatto. E la circostanza era del tutto simile. L’anno scorso, dopo essere stato lucido nell’analizzare l’uscita dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta (3-0), a pochi giorni di distanza il tecnico livornese non ci ha pensato due volte a difendere a spada tratta i propri giocatori: “Io mi alleno e mi diverto un sacco alla Juve. Ci vuole rispetto per il nostro lavoro, in campo ci sono anche gli avversari”. Solo uno stralcio delle sue parole, che fanno emergere un senso di appartenenza che Sarri, probabilmente, non ha ancora maturato.