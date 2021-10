Le parole di Sarri in conferenza stampa: "Noi domani andiamo a Bergamo per affrontare una squadra forte ma cercheremo di fare il nostro gioco. Loro sono molto aggressivi, intensi e di qualità: è una squadra completa. Come dice Guardiola è come andare dal dentista, anche se ne esci indenne il male lo sente. L'Atalanta è un esempio societario e comportamentale. Ha fatto delle scelte precise e decise, è una fonte d'ispirazione per tutto il movimento. Noi però siamo la Lazio e dobbiamo fare un percorso simile per le scelte ma diverso dal punto di vista tecnico. In quindici giorni siamo alla quarta partita con meno di 72 ore di riposo, non è successo alle altre squadre".