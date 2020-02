Maurizio Sarri ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Ogni tanto lo facciamo, non so il perché. Nel primo tempo la circolazione era blanda, quando succede vieni aggredito e subisci anche. In fase offensiva ci è mancata la cattiveria e la lucidità di far girare la palla e per un quarto d'ora ci è successo anche in difesa. Io faccio molta difficoltà a far capire il concetto di palla mossa a questa squadra, la palla ci muore troppo tra i piedi. Dobbiamo lavorare su questo, è un concetto che prima o poi dovrà riuscire nella maniera giusta"



CUADRADO - "La palla mossa lenta, si portavano cinque o sei giocatori sopra la palla, erano in tanti fuori posizione, ma questo succede quando la palla gira lentamente".



RISCALDAMENTO NEGATIVO - "Io non ero fuori, ma lo staff ha detto che tutto era regolare. Ieri hanno fatto un allenamento dove la palla girava il doppio di oggi, ma dovrebbe essere il contrario, in partita si fa correre. Così è facile perdere palla e posizioni, subisci l'aggressività degli avversari.



IL LIONE E IL CALCIO D'INIZIO - "Non mi sembra che loro ci abbiano messo una pressione forsennata, eravamo proprio noi a cominciare l'azione a basso ritmo da dietro e senza variazioni salivamo. Così è difficile giocare a calcio. Nel secondo tempo c'è stato più movimenti senza palla e più riconquiste nella loro metà campo, questo ci ha aiutato a schiacciarli nella loro area. Il lancio lungo al calcio d'inizio? Una palla sbagliata che doveva andare esterna, non centrale. Un errore materiale che può succedere, sono altre le cose dove abbiamo sbagliato. Bisogna portare la palla a trenta metri dalla porta e poi attaccare la profondità, non con palle da cinquanta metri".