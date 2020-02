Giorgio Chiellini ha ormai ultimato la riabilitazione dopo il grave infortunio al ginocchio subito ad inizio stagione. Il difensore bianconero è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo e nelle prossime settimane tornerà a disposizione di Maurizio Sarri. Il capitano bianconero potrebbe essere già a disposizione contro Lione (il 26 febbraio in casa dei francesi) oppure Inter (il 1 marzo all'Allianz Stadium). Due partite decisive in cui i bianconeri avranno bisogno della spinta del loro capitano che manca, tanto, sia in campo che fuori. Sarri non vede l'ora di poterlo riutilizzare.