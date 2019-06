Your browser does not support iframes.

Una giornata ricca di notizie e novità. Ancora non è arrivato l'annuncio del prossimo allenatore della Juventus, con il caso panchina che si infittisce, ma soprattutto trova nuove parole dalle sue fonti principali: prima Sarri, con un'apertura ai colori bianconeri, poi Paratici, più contenuto ma che traccia la linea per il prossimo mercato. Ma non è finita qui. Sì, perché in questo martedì tante sono le voci che hanno caratterizzato il calciomercato, più o meno ufficiali: la proposta del papà di Reina ha aperto nuovi scenari, mentre la Juve continua a ragionare sui suoi grandi colpi, con due nomi in testa.



Tutte le notizie di oggi in poche semplici pillole, per non perdersi nulla: le trovate nella nostra gallery!