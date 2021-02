Gattuso e Napoli, sembra finita. ​Tra i successori c'è un nome molto forte, quello di Maurizio Sarri, che al momento è ancora legato contrattualmente alla Juventus, ancora per pochi mesi. Stando a quanto scrive Il Mattino Sarri non accetterebbe un progetto ridimensionato, ma tornerebbe a Napoli per vincere lo scudetto e per i tifosi. La condizione principale, quindi, sarebbe quella di allenare un Napoli capace di fare meglio. Inoltre altro che addio di Giuntoli: Sarri vorrebbe la permanenza di Pompilio (braccio destro del ds) e dello stesso Giuntoli.