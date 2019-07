Maurizio Sarri annuncia che la Juventus acquisterà altri calciatori in questa sessione di calciomercato . Il tecnico bianconero ha ammesso che qualcuno se ne dovrà andare ma che la società ha in testa altri acquisti per rafforzare la squadra.. La Juve vuole un attaccante visto che Mandzukic, Higuain e Kean possono partire. Ma arriveranno rinforzi anche dietro: in caso di partenza di Cancelo servirà un nuovo terzino destro e in questo senso Darmian è in pole. Infine potrebbe esserci spazio anche per Federico Chiesa, ma prima la Juve deve sfoltire in attacco.