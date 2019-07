Sconfitta con il Tottenham, ma soddisfazione per l'approccio alla gara. A fine partita, il bicchiere di Maurizio Sarri è mezzo pieno: "Il Tottenham è più avanti di noi nella condizione fisica. E' più vicino all'inizio del campionato. Dobbiamo migliorare nel difendere in avanti. Nei primi 30 minuti siamo stati troppo attendisti, eravamo indietro e quindi il recupero palla era molto basso e di conseguenza le ripartenze diventavano complicate. Meglio nel secondo tempo, abbiamo fatto qualche pressione nettamente meglio, 20' di buona qualità e un paio di gol, ma siamo stati ingenui nelle palle perse. Abbiamo subito tutti e tre i gol così, su questo penso influisca una condizione fisica non di alto livello".