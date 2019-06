Your browser does not support iframes.

Si chiude un’altra settimana a tinte bianconere, un’altra settimana che ripercorriamo dal punto di vista dei social network con la nostra rubrica “BN Social”. SETTIMANA SOCIAL - E sono stati piuttosto importanti, gli ultimi sette giorni nel mondo Juventus. Prima di tutto per l’arrivo, dopo cinque anni, di un nuovo allenatore: Maurizio Sarri si è presentato all’Allianz Stadium con la divisa di ordinanza, elegantissimo con il simbolo della Vecchia Signora sulla giacca. Poi il viaggio in Costa Azzurra, dove ha incontrato per la prima volta Cristiano Ronaldo. Già, proprio quel CR7 che nel frattempo continua a collezionare milioni di like documentando le proprie vacanze in yacht. Dal fisico impeccabile del cinque volte Pallone d’Oro ad un cambio di look, quello sorprendente di Federico Bernardeschi che ha deciso di trasformarsi in… Eminem. Infine, spazio anche al mercato, che si intreccia sempre di più con i social network: chiedere per informazioni a Paul Pogba, che ha deciso di far sognare i tifosi bianconeri con un post a dir poco sibillino…