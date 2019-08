Sarri ha allenato la Juve dal divano di casa. Colpa della polmonite che l'ha messo fuori causa per le prime due partite di campionato. Il tecnico bianconero ha seguito la partita dal divano di casa dove è rimasto in stretto contatto con i suoi collaboratori. Sarri, in particolare, ha parlato con Marco Ianni, l'uomo che lo segue dai tempi del Napoli e che conosce a memoria i suoi dettami tattici. E' lui il tramite tra il campo ed i match analyst che ritagliano i video degli allenamenti e delle partite che poi Sarri fa analizzare nelle sedute video.