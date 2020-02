Sarri la guarda e la studia, cerca soluzioni e qualche cambio tattico. Ma la verità è che la coperta è troppo corta, la rosa è poco profonda e le alternative ai titolari non sono moltissime. L'allenatore fa quello che può, provando a sfruttare la duttilità di Cuadrado che può giocare sia basso da terzino che nel suolo ruolo naturale da ala destra nel tridente; di Ramsey alternato mezz'ala e trequartista e di Bernardeschi, che dopo averlo schierato prima trequartista e poi mezz'ala - che Sarri spiegò fin dal suo arrivo di vederlo come ruolo ideale per l'ex Fiorentina - è pronto a riportarlo a destra da esterno offensivo. PANCHINE A CONFRONTO - Rosa di qualità, senza dubbio. Ma non lunga. Il centrocampo è l'unica zona del campo dove l'allenatore può permettersi di far girare un po' più i giocatori. E ora che torna Khedira, perché altrimenti anche lì non c'era tanta scelta. Per capire bene la situazione, basta confrontare la panchina della Juve nella prima giornata di campionato in casa del Parma e quella contro il Brescia nell'ultimo turno: a Parma c'erano Bentancur, Bernardeschi, Rabiot, De Ligt... giocatori che sarebbero stati titolari ovunque, insomma. Addirittura c'erano due terzini destri: Cuadrado e Danilo, con De Sciglio titolare. Era ancora la Juve di Emre Can e Mandzukic, anche loro in panchina prima dell'addio a gennaio. Sei mesi dopo invece tra le riserve sono spuntati anche i baby Wesley e Olivieri, presi "in prestito" dall'Under 23. Segnale che Sarri prova a mischiare le carte da mesi, ma la coperta è sempre troppo corta.