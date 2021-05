Ormai il dipinto sembra disegnato. La certezza è che Paulo Fonseca non sarà più il tecnico della Roma la prossima stagione, la possibilità concreta è che sarà Sarri a prendere le redini della panchina. Da giorni si vocifera di un incontro tra agente e Tiago Pinto, tanto che l’ex tecnico della Juventus starebbe già pensando alla rosa della prossima stagione. Come riporta Calciomercato.com, Sarri potrebbe chiedere alla dirigenza l’acquisto di Arek Milik, nel mirino anche del club bianconero come possibile rinforzo per il reparto offensivo.