È tempo di tornare. Dopo qualche mese dal suo esonero dalla panchina della Juventus, Maurizio Sarri ha voglia di ripartire, starebbe trattando la risoluzione del contratto con la Vecchia Signora e come riporta La Gazzetta dello Sport, è stato contattato sia dalla Roma che dalla Fiorentina. Ma c’è un retroscena legato al club capitolino. Infatti, il tecnico toscano avrebbe posto un veto: in caso di arrivo di Paratici, lui rifiuterebbe. Un rumors che non fa altro che accreditare come i rapporti dell’anno scorso fossero tutt’altro che cordiali. Andrea Agnelli ha confermato Paratici come responsabile dell’area sportiva bianconera e Fonseca si sta guadagnando la permanenza sulla panchina della Roma. Resta la Fiorentina, dove Iachini è sempre più in bilico.