Una parte della tifosieria della Juventus continua a non digerire la scelta della società di aver ingaggiato Maurizio Sarri come prossimo allenatore del club bianconero. Una scelta in controtendenza rispetto a quella che è la storia e lo "stile" della società e chei tifosi sbandierano in queste ore sui social. In tanti, poi, non accettano la scelta di puntare su un tecnico che in passato non ha mai nascosto le sue antipatie per i colori bianconeri, a partire dal dito medio mostrato ai tifosi fuori dall'Allianz Stadium prima di Juve-Napoli, due stagioni fa.



RABBIA SOCIAL - Un giorno dopo l'annuncio ufficiale, insomma, c'è ancora chi non ci dorme sopra. Gli ultimi post social condivisi dalla Juve su Twitter e Facebook sono stati presi d'assalto dai tifosi infuriati con la scelta di puntare su Maurizio Sarri per i prossimi tre anni. Commenti dello stesso tenore si vedevano anche cinque anni fa, quando la Juve annunciò l'arrivo di Massimiliano Allegri. Magari sarà di buon auspicio.