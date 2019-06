Maurizio Sarri è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus a partire dalle 15 di ieri. C'è grandissima attesa per la prima conferenza stampa da tecnico bianconero, che è stata ufficialmente fissata: appuntamento per giovedì mattina alle ore 11, presso la sala "Gianni e Umberto Agnelli" dell'Allianz Stadium. Sarà la prima presentazione ufficiale di Sarri da tecnico della Vecchia Signora. Per le sue dichiarazioni in diretta, oltre che per i successivi approfondimenti a commento, vi aspettiamo come di consueto su ilBiancoNero.com.