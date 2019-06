Il Chelsea non sembra intenzionato a liberare Maurizio Sarri senza il pagamento di un indennizzo. Nonostante il lavoro di mediazione di Fali Ramadani, i Blues rimangono fermi sulla propria posizione, che non prevede di salutare "gratis" l'attuale tecnico (legato al club da un contratto fino al 2021). Come riporta Sky Sport, la risposta definitiva di Roman Abramovich dovrebbe arrivare nella giornata di domani. Fabio Paratici e il resto della dirigenza juventina sono in attesa: sono ore decisive per il futuro di Maurizio Sarri, in primissima fila per raccogliere l'eredità di Max Allegri sulla panchina bianconera.