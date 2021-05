Bepi Pillon, allenatore della Triestina che nelle prossime settimane potrebbe pure affrontare la Juventus Under 23 nei playoff di Serie C, ha parlato a Radio Punto Nuovo di Juve, Napoli, Roma e Lega Pro: "Sarri ha avuto qualche difficoltà alla Juventus nel rapporto con i campioni, però, in una squadra disposta a seguirlo al 100%, è un valore aggiunto. In ogni caso, Mourinho rappresenta una scelta di spessore per la Roma. I play-off di Serie C? Un rebus, dobbiamo affrontarli consci delle nostre possibilità e con la speranza di arrivare fino in fondo per ottenere la promozione in Serie B. A Trieste il ricordo di Nereo Rocco è ancora vivo, sto facendo il possibile per riportare in alto il club."