In casa Juventus non si parla d'altro. Tiene banco il futuro della panchina bianconera, dopo l'addio di Massimiliano Allegri dello scorso venerdì. "Alla Juve con te" il titolo scelto da Tuttosport, che sottolinea come Maurizio Sarri sia in pole per il futuro della Vecchia Signora. E, insieme a lui, a Torino potrebbe tornare Gonzalo Higuain. Spinge per Sarri alla Juventus anche Il Corriere dello Sport, che titola: "Nasce la Juve anti-Allegri", in riferimento ai tanti giocatori che il tecnico può rivalutare. Il Mattino, invece, si concentra sul mercato del Napoli. Dalla Spagna, invece, Marca mette in scena l'anteprima della finale di Copa del Rey tra Barcellona e Valencia, mentre As sottolinea la possibile partenza di Sergio Ramos dal Real Madrid, con anche la Juventus tra le candidate per il suo arrivo.



