Il colpo ancora non è chiuso, ma molto potrebbe cambiare nelle prossime ore. Maurizio Sarri, infatti, dovrebbe liberarsi dalle "catene" strette dal Chelsea intorno al suo contratto e aprire quindi a un nuovo futuro alla Juventus. Manca solo un ok definitivo, che le parti in causa attendono probabilmente già domani, ma... c'è una carta che può aiutare a sbloccare definitivamente l'affare. Il Chelsea pensa sempre di chiedere un indennizzo alla Juve, ma i bianconeri non vogliono pagare per liberare il tecnico e così la stessa cifra potrebbe spostarsi sull'affare Higuain, così come successo tra Napoli e Chelsea lo scorso anno, con il colpo Jorginho. LA SITUAZIONE - Higuain non verrà riscattato dal club londinese e tornerà alla Juve in attesa di una nuova sistemazione o magari di una non improbabile permanenza. Proprio prima di questo ritorno, però, il Chelsea potrebbe chiedere uno sconto sul prezzo del prestito appena effettuato: secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, i 9 milioni di euro che la Juve deve incassare per i 6 mesi di Higuain a Londra potrebbero essere minori. Una piccola plusvalenza per sbloccare definitivamente l'affare Sarri. Intanto Abramovich, dal suo yacht a Montecarlo, continua i contatti con l'entourage dell'allenatore: le ore sono caldissime.