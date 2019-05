Fabio Capello, a Sky Sport, ha parlato del nuovo corso tecnico della Juve. Sarri si avvicina, ma potrebbe non essere la scelta giusta: "Ogni club ha il suo Dna. Si riesce a cambiare in base ai giocatori che si hanno. La Juve ha i giocatori per fare quello che vuole Sarri? Secondo me qualche giocatore gli manca. Dico nì, una via di mezzo. Vedo più giocatori adatti nella Roma. Perché i giallorossi hanno già gli esterni, con quella velocità e quelle capacità che richiede lui. La mentalità della Juve è sempre stata vincere. Poi se riesci a giocare bene è una cosa molto importante e bella. Sarri al Chelsea non è riuscito a far giocare la squadra come lo conoscevamo. Lui ha detto che ci vogliono 3 anni. Alla Juve è difficile che te li concedono".