Maurizio Sarri si appresta a diventare il prossimo tecnico della Juventus. I bianconeri sperano di chiudere tutto entro la fine della settimana e, come riporta Tuttosport, anche Cristiano Ronaldo ha dato il suo ok al cambio di rotta sulla panchina bianconera con l'arrivo del tecnico toscano. Secondo il quotidiano, CR7 è curioso di lavorare assieme ad un allenatore che riesce a far rendere così bene gli attaccanti. Gli ultimi esempi della sua carriera sono Higuain e Mertens. Con Sarri i gol sono assicurati e nonostante l'affetto del portoghese per Max Allegri, Sarri rappresenta una scelta a lui gradita.