Maurizio Sarri è sempre più vicino alla Juventus, in attesa del via libera definitivo del Chelsea che dovrebbe arrivare già all'inizio della prossima settimana. Il tecnico di Figline potrebbe essere seguito nel suo percorso Londra-Torino da Gianfranco Zola, fin qui vice-allenatore dei Blues. L'ex attaccante sta trascorrendo questi primi giorni di giugno in Sardegna, nella sua Oliena, e qualora arrivasse una chiamata dal club bianconero potrebbe decidere di seguire Sarri. Con lui Zola si è trovato benissimo, stringendo un ottimo rapporto professionale in una stagione culminata con la vittoria dell'Europa League. Tutto dipenderà però dalla Juve, che può scegliere di optare - insieme all'allenatore ex Napoli - per uno staff tecnico diverso. Uno staff di cui, salvo sorprese, farà parte Andrea Barzagli.