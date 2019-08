Anche oggi Maurizio Sarri ha assistito dal campo all'allenamento della Juventus. Il tecnico bianconero è uscito sul campo per osservare parte della seduta mattutina ma c'è pessimismo in vista della partita contro il Napoli visto che neanche oggi ha diretto l'allenamento dei bianconeri. La conferma che difficilmente Sarri sarà in panchina arriva dalla decisione di far parlare in conferenza stampa il suo vice Martusciello.