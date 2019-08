si è concesso ai numerosi tifosi bianconeri che attendevano l'entrata del tecnico e dei calciatori della Juventus. L'allenatore si è intrattenuto per qualche istante con i tifosi che gli hanno chiesto di scattare qualche selfie. Sorridente anche se ancora in, Sarri ha poi seguito l'allenamento dalla stanza monitor come nell'ultima settimana. Il rientro in campo è ancora da decidere, ma i tifosi sono al suo fianco.