"È frenato anche nei giudizi, così come la sua Juve gioca col freno a mano tirato. Ogni dichiarazione appare filtrata da tanti, troppi, ragionamenti su cosa sia più o meno opportuno dire, perché da quando è arrivato alla Juve più che mai ogni parola è attesa al varco dai tifosi bianconeri, che al suo passato da ex antijuventino continuano a guardare con sospetto". Così il Corriere dello Sport commenta il momento di Maurizio Sarri e il suo approccio alla Juventus. E prosegue: "E arrivati a metà febbraio, il giorno dopo San Valentino, l'amore non sembra per nulla sbocciato tra Sarri e l'ambiente Juve. I bilanci non possono che essere tirati alla fi ne dove contano solo i risultati, la posizione di Sarri non è in questo momento un argomento di discussione ma è iniziato un mese determinante per il suo futuro, al di là della serenità trapelata nella cena di lunedì sera con Andrea Agnelli. Il problema, però, è nel presente, anche in termini di sensazione e percezione. Perché Sarri non sembra più lui o forse è il mondo Juve che non sarà mai realmente il suo mondo".