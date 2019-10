Your browser does not support iframes.

Prime pagine dei quotidiani in edicola domani dedicate alla vittoria della Juventus contro l'Inter. I bianconeri superano i nerazzurri e sono primi in classifica, "Sarri al potere" titola il Corriere dello Sport con la foto dell'esultanza di Higuain. Per Tuttosport quella della squadra bianconera è una "Lezione a Conte!". "Juve show" secondo La Stampa e per la Repubblica: "E' ancora Juve!".