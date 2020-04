Intervenuto a Juventus Tv, il tecnico bianconero Maurizio Sarri ha ricordato anche i tempi di Napoli: "Alla Juve ci sono due cose che mi hanno colpito, amore ed odio, siamo circondati da tutti e due. Questo è un qualcosa che riesci a capire solo quando vivi il mondo Juventus. Noi siamo quelli sempre favoriti dagli arbitri, poi vedi i numeri e sono impressionanti in un'altra direzione. Io sono stato fischiato a Napoli dove sono nato e ho dato tutto, se non ho vinto è perché sono scarso non perché non ho dato il 100%. A Torino i tifosi della Fiorentina hanno insultato mia madre e questo ti fa capire l'odio per la società e la squadra".