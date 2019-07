Maurizio Sarri ha vissuto in questi due giorni i primi allenamenti da tecnico della Juventus. Rientrati in campo mercoledì, i bianconeri hanno replicato ieri con un intenso doppio allenamento agli ordini del nuovo tecnico, che ha sostituito Massimiliano Allegri in panchina. E, come racconta oggi La Repubblica, i primi cambiamenti imposti da Sarri si fanno già evidenti: aspettando Cristiano Ronaldo, il tecnico sta lavorando sul 4-3-3 a partire dalle coperture difensive. In attesa del fenomeno in attacco, si lavora dunque sul reparto arretrato.