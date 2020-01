"Ancora ci girano per quella che abbiamo pareggiato qui. Vincere è normale qui, è brutto dirlo ma qui è normale. Vincere nello sport è sempre eccezionale". Parlò così Maurizio Sarri in conferenza stampa, e parlò così a una domanda diretta sullo scetticismo. Risatina sotto i baffi e battuta pronta, come sempre: "Te a repubblica erano scettici quando ti hanno preso? O lo sono ancora?", controbatte a Emanuele Gamba, inviato del quotidiano alla gara di Coppa Italia. Risate di tutti, specialmente dei diretti interessati: vincere aiuta a vincere, ma anche a creare un clima disteso quando c'è da fare resoconti. Guarda il siparietto nel video in basso...