La prima mossa ufficiale, da allenatore della Juventus, è emblematica come poche: Maurizio Sarri domani sarà a Torino per conoscere gli ambienti che lo accompagneranno per i prossimi tre anni; dopodomani, alle 11, ecco le prime parole ufficiali nella conferenza stampa che lo consacrerà nel mondo bianconero. Venerdì riposo? Macché, secondo quanto riportato da Sportitalia, Sarri avrebbe deciso di prendere il primo volo per Costa Navarino, meravigliosa località della Grecia. Ricorda qualcosa? Ma certo: appena un anno fa, Andrea Agnelli anticipò la sua idea. Allora servì per la firma di Cristiano Ronaldo, stavolta servirà per conoscersi, capirsi e tracciare una strada importante per il futuro.



IL RITORNO - CR7 è rientrato nella stessa località balneare della scorsa, pazza, estate. E sarà lì che Sarri andrà a 'pizzicarlo', vuoi per esporgli le sue idee di Juventus, vuoi per iniziare a cercare un feeling diverso, quello che Maurizio ha già saputo instaurare con Gonzalo Higuain. I due, stando a Sportitalia, dovrebbero spendere un paio di giorni insieme, con l'allenatore che ha posto il suo fuoriclasse davanti a tutte le altre priorità di questi giorni caldissimi.



CURIOSITA' - Da centravanti o da esterno, da terminale offensivo o da assistman: non si sa quali idee abbia Sarri, ma si sa che sono già chiare. Ecco perché tutta questa fretta di conoscere e farsi conoscere dal portoghese. Come raccontato nella giornata di ieri, il tecnico toscano ha già deciso che i primi allenamenti saranno a porte chiuse: il desiderio è infatti quello di portare a casa una preparazione tranquilla e poco mediatica. La prima 'esibizione' sarà con il Tottenham, in ICC (21 luglio, 13.30).