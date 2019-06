La Juve continua a pensare a Jorginho, centrocampista del Chelsea e pallino di Maurizio Sarri. Il giocatore può arrivare a Torino in caso di addio di Pjanic e a fronte di un'offerta da almeno 45 milioni di euro. Una situazione comunque tutta da definire per i bianconeri, che con i Blues hanno già definito l'addio - promesso - di Maurizio Sarri. Al momento sembra molto difficile che la squadra inglese possa privarsi di un giocatore così determinante come il metronomo azzurro. E dalla Juventus, giusto per chiarire, dovrebbe uscire almeno Miralem Pjanic, assolutamente non intenzionato ad abbandonare la nave che sta salpando con il nuovo Comandante.