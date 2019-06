Your browser does not support iframes.

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. La notizia è arrivata nella giornata di ieri e diventa automaticamente la notizia del giorno e dei prossimi giorni. Per i bianconeri si apre una nuova era con il tecnico toscano che in settimana verrà presentato all'Allianz Stadium. "Ora viene il bello" titola Il Corriere dello Sport che indica Chiesa, Milinkovic-Savic e Icardi come i tre grandi obiettivi della Juve. In Spagna, invece, Marca scrive che Pogba "mette pressione al Real" con le sue parole di addio allo United. La Juve sogna il ritorno del francese ma secondo Marca Paul vuole il Real.



Nella gallery le prime dei giornali