Sarri, le parole su Allegri

Alla presentazione della 22esima edizione del Memorial "Niccolò Galli" è presente anche Maurizio Sarri che ha parlato del suo futuro e della Juventus: "Dipende dalle opportunità che si verranno a creare, vediamo se verrà fuori qualcosa che mi arrapa, che mi stuzzica, che sia figlio di un programma di medio o lungo periodo che valga la pena vivere".Alla domanda sull'addio di Massimiliano Allegri, l'ex allenatore della Lazio ha risposto così: "Da fuori è difficile farsi un'opinione. Per dire quello che è successo serve essere dentro, viverlo, sennò è semplice dire ha sbagliato uno o l'altro. La Coppa Italia basta per salvare la stagione? Non so, quando il motto di una società è 'l'unica cosa che conta è vincere' forse non basta"."Cristiano è la persona giusta, bello tosto, cattivo, competente, determinato. E' un ds che io porterò sempre nel cuore perché abbiamo fatto un ciclo di tre anni andando d'accordo e togliendoci grosse soddisfazioni, ho grande stima verso di lui".