Maurizio Sarri parla a Sky Sport dopo la vittoria sull'Inter: "Il sorpasso in questo momento ha poco significato. Abbiamo fatto una prestazione di personalità e di carattere contro una squadra forte. L'ambiente era carico e siamo entrati in partita con un buon approccio. Abbiamo fatto bene e meritato di vincere"."Cosa ci ho visto? I piedi dei giocatori. E' una squadra con grande qualità e quando è lucida può palleggiare con grande qualità e se il palleggio è fluido il gol può arrivare come diretta conseguenza"."Tridente pesante? L'inerzia della partita era nostra ed era una cosa da provare. Uscire senza vincere era ingiusto. Purtroppo l'abbiamo provata in un momento in cui Paulo era stanco. Appena l'ho fatto ho avuto la sensazione che l'inerzia fosse di nuovo cambiata ed ho cercato di riequilibrare la squadra"."De Ligt? Parla poco l'italiano, sarà per quello. E' un ragazzo forte in fase di adattamento al nostro calcio e al nostro modo di difendere. E' normale che abbia partita di grandi livelli e altre con qualche difficoltà in più. L'infortunio di Giorgio ci ha costretto a velocizzare l'inserimento di questo ragazzo. Ci fosse stato Giorgio un inserimento graduale l'avrebbe aiutato"."Abbiamo già fatto passi avanti, dobbiamo migliorare sul predominio, non abbiamo il controllo totale della partita. Dobbiamo andare sulla palle perse, le palle vaganti e togliere qualsiasi tipo di occasione agli avversari. E' una squadra abituata a difendere leggermente più bassa, bisogna rispettare cosa hanno fatto prima e piano piano inserire qualcosa di diverso. Abbiamo ancora margini di miglioramento, dobbiamo trovarli piano piano. La squadra è forte, dalla panchina si possono alzare giocatori importanti e riusciamo a fare risultato anche se ancora non siamo al 100%.""Se dicevano questo pensavano che non capissi niente. Bastava essere leggermente più attenti. Io sono andato a Empoli con un modulo e finito con un altro, così come al Napoli. Al Chelsea il modulo sembrava lo stesso ma abbiamo giocato in modo diverso. Le idee sono sempre le stesse vanno modellate sulla caratteristiche dei giocatori".