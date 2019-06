Your browser does not support iframes.

La Juventus vive una giornata ricca di novità importanti, soprattutto in ottica panchina, con l'erede di Massimiliano Allegri che sembra ormai designato a tutti gli effetti: si tratta di Maurizio Sarri, destinato a lasciare il Chelsea per sposare la causa bianconera. Con lui a Torino potrebbe arrivare anche uno dei difensori più forti al mondo al momento: si tratta di Kalidou Koulibaly, centrale del Napoli, esploso proprio negli anni di gestione del tecnico toscano. Intanto, Matthijs de Ligt manda indizi importanti per il suo futuro, mentre Cristiano Ronaldo si impegna in prima persona per aiutare a portare James Rodriguez in bianconero. Fabio Paratici lavora senza sosta, soprattutto a due obiettivi made in Italy: Federico Chiesa, gioiello della Fiorentina, e Nicolò Zaniolo, talento della Roma, di cui incontrerà l'agente nella giornata di domani. Sergej Milinkovic-Savic, intanto, è un obiettivo sempre più possibile. E nello store della Juventus appare una nuova maglia ufficiale per il 2019/20. Tutte le notizie della giornata bianconera nella nostra gallery dedicata.