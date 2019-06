Your browser does not support iframes.

2 giugno. Festa della Repubblica, durante la quale un 'operaio del pallone' si prende tutto lo spazio. Maurizio Sarri è a un passo dalla Juventus, come anticipato da Ilbianconero.com la scorsa settimana c'è già un accordo tra il tecnico del Chelsea ed i bianconeri, accordo trovato nel corso di una riunione operativa a Londra tenutasi la scorsa settimana tra l'ex allenatore del Napoli, Andrea Agnelli e Pavel Nedved che hanno dato un accelerata in prima persona alla trattativa. Sarri ha già lasciato Londra ma domani il suo agente Fali Ramadani potrebbe incontrare nuovamente il Chelsea che ancora non si è convinto a lasciar partire Sarri senza il pagamento di una penale ma che si è comunque rassegnato a perdere il tecnico toscano.



E poi? Spazio alle parole di Bernardeschi, che dà virtualmente il suo okay all'operazione relativa all'ex tecnico del Napoli e alla vittoria della Juve Under 17 femminile nella finale scudetto contro l'Inter. Tutto questo, e molto altro, nella gallery dedicata.