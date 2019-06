Maurizio Sarri è a un passo dalla Juventus, come anticipato da Ilbianconero.com la scorsa settimana c'è già un accordo tra il tecnico del Chelsea ed i bianconeri , accordo trovato nel corso di una riunione operativa a Londra tenutasi la scorsa settimana tra l'exche hanno dato un accelerata in prima persona alla trattativa. Sarri ha già lasciato Londra ma domani il suo agente Fali Ramadanisenza il pagamento di una penale ma che si è comunque rassegnato a perdere il tecnico toscano.I sei milioni richiesti dal Chelsea potrebbero essere pagati dalla Juve in altre forme. Ad esempio con uno sconto sulle rate dovute dai Blues per Gonzalo Higuain. Durante la sua gestione, Roman Abramovich ha speso oltre 100 milioni di euro solo per il licenziamento di allenatori e per questo l'idea di lasciar partire Sarri a zero non entusiasma anche se i buoni rapporti tra le due società suggeriscono che un accordo, in qualche modo, verrà trovato. Sarri sta rientrando in Italia in queste ore e prima dell'arrivo a Torino potrebbe esserci già un altro summit con la società bianconera.La prossima settimana sarà quella decisiva per l'annuncio. Entro mercoledì la Juventus vorrebbe annunciare il nuovo tecnico per la prossima stagione. Il prescelto è Maurizio Sarri.@lorebetto